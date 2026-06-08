Iron Girl Суад Салимова победила в Лас-Вегасе - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец смешанных единоборств Суад Салимова провела свой седьмой бой на профессиональном уровне. На турнире Tuff-n-uff в Лас-Вегасе она нанесла поражение мексиканце Джессении Рубио, отпраздовав четвертую победу в карьере.

Как сообщила İdman.Biz сама спортсменка, соревнования проходили по правилам ММА.

"Подготовка была очень усердной. Много работы проделана как в зале, так и за его пределами. Каждый этап сбора требует полной отдачи, и подводка к поединку против мексиканки не стала исключением. Мы провели с Рубио трехраундовый бой и я была очень рада выиграть и вновь вернуться на победную тропу", - рассказала С.Салимова по прозвищу Iron Girl.

Сам турнир состоял из 11-ти противостояний, а встреча Суад с мексиканской являлась пятой по значению в карде. Нашей спортсменке необходимо было выигрывать и закрыть поражение от француженки Летиции Гальярдо в ноябре прошлого года. В этом смысле бой в Лас-Вегасе прошел по сценарию Салимовой, которая смотрелась лучше соперницы во многих аспектах.

Для азербайджанской спортменки это уже четвертая победа в ММА, которая серьезно ее воодушевила. Касаясь дальнейших планов, она отметила следующее: "Конкретной даты нового боя пока нет. Поэтому на данном этапе продолжаю тренироваться и поддерживать форму. Жду следующей возможности выйти в октагон".

Любопытно, что вояж в США не ограничился для С.Салимовой турниром в Вас-Вегасе. Ранее она выступила на соревновании по джиу-джитсу в Орландо, в котором заняла первое место в своей категории.

Также Суад рассказала о краткосрочных и долгосрочных целях. "Краткосрочные задачи - это регулярные поединки, стабильность и победы. Я хочу чаще драться, но при этом выбирать правильные бои, где я могу реально раскрыть свой потенциал. Что касается долгосрочной стратегии, то тут моя цель однозначна: биться под эгидой крупных мировых организаций. Главное - выйти на тот уровень, где я смогу проявить себя перед большой аудиторией и доказать, что я достойна этого пути", - заявила С.Салимова.