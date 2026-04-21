Илия Топурия оценил вероятность боя с Конором Макгрегором

21 Апреля 2026 14:39
Обладатель пояса UFC в полулегком весе, представитель Испании грузинского происхождения Илия Топурия высказался о потенциальном бое против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Своими мыслями боец поделился в эфире одного из подкастов.

Как сообщает İdman.Biz, Топурия отметил, что на данный момент этот поединок не является для него приоритетным, однако он готов рассмотреть предложение в будущем. Спортсмен подчеркнул, что важную роль будет играть форма ирландца после его возвращения в октагон.

"Сейчас я не думаю об этом. Но если поступит предложение... Посмотрим, в каком состоянии будет Конор. Если он победит, совершит яркое возвращение и мне предложат этот бой, то мы увидим. Я никогда не закрываю двери перед такими возможностями. Несмотря на то, что сейчас мы находимся на разных уровнях, он крайне популярен и узнаваем", — заявил Топурия.

