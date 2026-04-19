Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор назвал основную причину поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

"Это был сложный матч. Мы допускали ошибки и не использовали создаваемые моменты. Когда вы так поступаете и не выигрываете футбольные матчи, ситуацию следует как можно быстрее изменить к лучшему.

Рад, что у нас во вторник игра, которая может помочь нам реабилитироваться, нам нужно поехать в Брайтон и все исправить", — цитирует Росеньора İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports.

По его словам, игроки "Челси" создали множество возможностей: "Но дело не в том, чтобы создать эти моменты, а в том, чтобы ими воспользоваться. Мы четыре раза попали в штангу, так что недалеки от цели".