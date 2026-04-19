"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетико" и завоевал Кубок Испании - ВИДЕО

"Реал Сосьедад" победил "Атлетико" в финальном матче Кубка Испании — 2:2 (пен. 4:3). Игра проходила в Севилье.

В основное время за "Атлетико" забили Адемола Лукман и Хулиан Альварес, за "Реал Сосьедад" — Андер Барренечеа (на первой минуте) и Микель Ойярсабаль (с пенальти).

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты "Реала Сосьедад" — 4:3.

В предыдущем раунде турнира мадридский "Атлетико" по сумме двух матчей переиграл "Барселону" (4:0, 0:3), а "Реал Сосьедад" победил "Атлетик" из Бильбао (1:0, 1:0).

Эта победа стала для "Реала Сосьедад" четвертой в истории. В прошлом году победителем турнира стала "Барселона". В финале 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 3:2.