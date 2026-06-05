"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем сборной Кот-д'Ивуара

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара и "Хоффенхайма" Базумана Туре может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Africafoot, интерес к 20-летнему футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, манкунианцы рассматривают возможность усиления атакующей линии за счет молодого и динамичного форварда.

Отмечается, что в борьбу за игрока также может вступить "Ньюкасл Юнайтед".

В минувшем сезоне Туре провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 12 результативных передач.

Действующий контракт футболиста с "Хоффенхаймом" рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро (около 78 миллионов манатов).