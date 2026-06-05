Перес обещает рекордный трансфер в истории "сливочных": "Суперзвезда уровня Роналду"

Президент "Реала" Флорентино Перес объявил, что в случае его победы на президентских выборах клуб подпишет игрока за 150 миллионов евро.

"Во вторник я сделаю огромное предложение клубу Лиги чемпионов по суперзвездному игроку. Заплатим не менее 150 миллионов евро. Я попытаюсь подписать самого дорогого игрока в истории "Реала". Болельщики все узнают на следующей неделе. Это не Майкл Олисе. Он — отличный игрок, но я говорю не про него.

Защитник? Нет. Это невероятно интересный игрок. Вы все узнаете на следующей неделе. Это суперзвезда уровня Криштиану Роналду. Люди просто не поверят. Это не нападающий, потому что у нас уже есть Мбаппе и Вини? Что ж, скажу так: "В Мадриде всегда нужно больше". Вы никогда не догадаетесь, за какой суперзвездой я охочусь. Это не Олисе, не Холанд, не Кейн, не Доку. Сейчас я не скажу его имя. Мадридисты, готовьтесь ко вторнику. Я никогда не обманываю ожиданий.

Кстати, мы сначала свяжемся с клубом игрока. Так делают в таких случаях, если вдруг кто-то не знает", — приводит слова Переса İdman.Biz со ссылкой на Diario AS.

Выборы президента "Реала" пройдут в воскресенье, 7 июня.