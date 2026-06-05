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Хулиан Альварес недоволен отношением "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 09:42
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Хулиан Альварес недоволен отношением "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес недоволен действиями мадридского клуба и рассматривает возможность ухода.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Лео Парадисо, аргентинский футболист испытывает серьезное недовольство по двум причинам.

По информации источника, во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Арсенала" Альварес вышел на поле, несмотря на проблемы со здоровьем. Сообщается, что после отъезда игрока на чемпионат мира 2026 года представители клуба не связывались с ним, не интересовались его состоянием и не попрощались.

Кроме того, форвард недоволен позицией "Атлетико" по поводу интереса со стороны "Барселоны". По данным источника, мадридский клуб не отвечает на предложение каталонцев, что вызывает раздражение у футболиста.

Отмечается, что Альварес также разочарован рядом других ситуаций, возникших в последнее время вокруг его будущего.

İdman.Biz
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