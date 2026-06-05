Президент "Фенербахче" получил 2,5 года тюрьмы за рекламу незаконных ставок

Суд Стамбула приговорил президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за рекламу незаконных ставок, сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что Саран осужден за "поощрение лиц к незаконным ставкам посредством рекламы или различными способами". Такой же тюремный срок получил брат Садеттина Сарана Кенан Саран, они оба оштрафованы на 562,5 тысячи турецких лир (около 12 тысяч долларов). Оба не присутствовали на заседании.

По этому же делу был оправдан футболист Эмре Эрен.

Ранее в турецком футболе разгорелся скандал, связанный со ставками, были отстранены 149 главных рефери и помощников. СМИ сообщали, что около 600 футболистов будут вызваны для дачи показаний. Турецкая футбольная федерация (TFF) объявила, что у 371 судьи из 571 есть как минимум один аккаунт в букмекерских конторах, из них 152 арбитра регулярно делают ставки.