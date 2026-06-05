"Реал" выплатит "Бенфике" €15 млн отступных за Моуринью в случае победы Переса на выборах

"Реал" выкупит контракт тренера Жозе Моуринью у "Бенфики" в случае победы Флорентино Переса на выборах президента мадридского клуба. Как передает İdman.Biz, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте португальского клуба.

Отмечается, что Перес "выразил твердое намерение пригласить Моуринью в мадридский клуб".

Если Перес будет переизбран президентом "Реала", клуб заплатит 15 миллионов евро для активации опции о расторжении действующего контракта 63‑летнего специалиста с "Бенфикой".

Выборы президента "Реала" пройдут 7 июня. Конкуренцию Пересу составит бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью возглавляет "Бенфику" с сентября 2025 года. Португалец уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 годы, под его руководством команда победила в чемпионате Испании, завоевала Кубок и Суперкубок страны.