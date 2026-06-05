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"Борнмут" представил Розе в качестве нового главного тренера

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 02:10
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"Борнмут" представил Розе в качестве нового главного тренера

Немец Марко Розе приступил к работе в "Борнмуте", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Андони Ираолу, который возглавил "Ливерпуль". Ранее "Борнмут" сообщал о подписании трехлетнего контракта с Розе.

"Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в "Борнмут". Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы", — говорится в заявлении "Борнмута".

Последним местом работы Розе был "Лейпциг", который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую "Боруссию", гладбахскую "Боруссию" и "Зальцбург".

İdman.Biz
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