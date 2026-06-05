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Вальверде стал одной из главных трансферных целей "Сити"

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 05:30
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Вальверде стал одной из главных трансферных целей "Сити"

"Манчестер Сити" готовит предложение о покупке полузащитника и капитана мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур на странице в социальной сети X.

По информации источника, 27-летний футболист стал одной из главных целей "горожан", готовых инвестировать около € 90 млн в этот трансфер.

В минувшем сезоне Вальверде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

İdman.Biz
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