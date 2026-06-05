Шерки объяснил свою необычную позу на фото с Макроном - ФОТО

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Сити" Райан Шерки прокомментировал фотографию, сделанную во время визита президента Франции Эммануэля Макрона на тренировочную базу национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz, футболист объяснил, почему на общем снимке стоял в необычной позе.

"Это вопрос уважения. Я стоял рядом с министром и не хотел быть выше нее или чтобы она была менее заметна, чем я.

Поэтому я немного наклонился, чтобы ее было видно лучше.

Нет ничего страшного, если это вызывает у людей смех и приносит им радость. Министр знала, что я присел, чтобы у нее было немного больше места", - цитирует Шерки TF1.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил расположение национальной команды в преддверии чемпионата мира 2026 года.