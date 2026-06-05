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В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 11:46
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В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц

Победа "ПСЖ" в Лиге чемпионов получила необычное продолжение на улицах Парижа.

Как сообщает İdman.Biz, художники творческого коллектива The True Frame разместили в различных частях французской столицы стилизованные стикеры, напоминающие официальные адресные таблички. На них реальные названия улиц были обыграны в честь футболистов "ПСЖ".

Всего на карте Парижа появилось 14 таких локаций.

Так, расположенная в третьем округе улица Вьей-дю-Тампль была переименована в Матвей-дю-Тампль в честь российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Для грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии выбрали улицу Rue du Chat-qui-Pêche, название которой переводится как "Улица кота-рыболова". Эта улица считается одной из самых узких и коротких в Париже и известна своей мистической историей.

Без внимания не остались и другие футболисты парижского клуба. К примеру, мост Бир-Хакейм был переименован в Бир-Хакими в честь Ашрафа Хакими, а бульвар Осман получил вариант названия, созвучный имени Усмана Дембеле.

İdman.Biz
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