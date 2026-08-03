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15-летний футболист убит во время матча в Бразилии - ФОТО

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 12:15
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15-летний футболист убит во время матча в Бразилии

Футболист молодежной команды "Сентро Спортиво Алагоано" Микаэл Леандро да Силва погиб во время товарищеского матча в бразильском городе Масейо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, 15-летний игрок получил смертельное огнестрельное ранение. Еще несколько человек пострадали.

По предварительным данным, стрельбу открыли участники преступных группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Гражданская полиция приступила к допросу свидетелей происшествия.

"Глубоко сожалеем о смерти юного Микаэла. Выражаем соболезнования его семье и друзьям в это трудное время. Надеемся, что компетентные органы расследуют это жестокое преступление и раскроют его", — говорится в заявлении клуба.

İdman.Biz
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