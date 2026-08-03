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Кристиан Ромеро назвал "Интеру" свои зарплатные требования

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 12:56
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Кристиан Ромеро назвал "Интеру" свои зарплатные требования

Итальянский футбольный клуб "Интер" в ближайшее время решит, стоит ли продолжать работу над трансфером защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, зарплата аргентинца не станет препятствием для сделки. Футболист запросил те же условия, которые имеет в лондонском клубе, и "нерадзурри" готовы их удовлетворить.

"Интер" намерен ускорить переговоры, поскольку является не единственным претендентом на 28-летнего серебряного призера чемпионата мира 2026 года.

Рыночная стоимость Ромеро оценивается в 50 млн евро. Его контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2029 года.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике защитник сборной Аргентины провел семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

İdman.Biz
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