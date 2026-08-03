Луи ван Гал готов вернуться в сборную Нидерландов в четвертый раз

Нидерландский футбольный тренер Луи ван Гал готов в четвертый раз возглавить национальную сборную страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на De Telegraaf, состояние здоровья 74-летнего специалиста позволяет ему вернуться к работе. При этом назначение в сборную не является его основной целью.

Ван Гал готов начать переговоры, если Королевский футбольный союз Нидерландов проявит заинтересованность в его возвращении.

Опытный тренер хорошо знаком с большинством нынешних игроков национальной команды и продолжает следить за международными турнирами.

Ван Гал трижды руководил сборной Нидерландов — в 2000–2001, 2012–2014 и 2021–2022 годах.