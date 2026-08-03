"Бавария" рассматривает трансфер Беньямина Шешко

Немецкий футбольный клуб "Бавария" продолжает следить за нападающим "Манчестер Юнайтед" Беньямином Шешко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, мюнхенцы рассматривают словенца как потенциальное усиление линии атаки в будущем.

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани допускает совместное использование Шешко и Гарри Кейна. В таком случае англичанин сможет действовать глубже, а форвард "МЮ" займет позицию на острие атаки.

Шешко перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лейпцига" летом 2025 года.