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Англия и Уэльс отзовут поддержку Инфантино

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 14:59
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Англия и Уэльс отзовут поддержку Инфантино

Футбольная ассоциация Англии намерена отказаться от поддержки Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sport, организация готовит официальное письмо главе мирового футбола. В нем будет объявлено об отзыве поддержки его кандидатуры.

Решение связано со скандалом вокруг проекта по продаже частным инвесторам части коммерческих прав на турниры ФИФА. Инфантино отказался от реализации инициативы после широкой критики, однако это не позволило ему восстановить доверие европейских федераций.

Ранее аналогичный шаг предприняла Ассоциация футбола Уэльса, которая первой публично отозвала поддержку действующего президента ФИФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал национальные ассоциации отказаться от ранее направленных писем в поддержку Инфантино перед выборами главы организации.

İdman.Biz
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