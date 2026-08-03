Английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" пополнил состав вратарем сборной Чехии Лукашем Горничеком.

Как сообщает İdman.Biz, о переходе голкипера из португальской "Браги" объявила пресс-служба "сорок". Контракт рассчитан на пять лет.

Горничек выступал за "Брагу" с лета 2019 года, когда перешел из чешского "Пардубице". В минувшем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, пропустил 51 мяч и 24 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

По итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги "Ньюкасл" набрал 49 очков и занял 12-е место. В первом туре нового чемпионата команда 23 августа примет "Ливерпуль".