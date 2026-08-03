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Четыре гола за 25 минут: Собослаи указал на проблему "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 13:25
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Четыре гола за 25 минут: Собослаи указал на проблему "Ливерпуля"

Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Доминик Собослаи назвал стандартные положения главной проблемой команды в товарищеском матче с "Лидсом" (2:4).

Как сообщает İdman.Biz, мерсисайдцы к 60-й минуте вели со счетом 2:0, однако затем пропустили четыре мяча за 25 минут и потерпели поражение.

Венгерский футболист, покинувший поле на 68-й минуте, призвал команду исправить ошибки при стандартах.

"Мы пропустили два гола после стандартных положений. Все мы люди и можем ошибаться. Но должны правильно на это реагировать. Нам нужно работать над стандартами и устранить эту проблему", - заявил Собослаи.

İdman.Biz
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