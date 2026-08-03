На ближайшую паузу сборных: "Туран Товуз" договорился о матче с "Фенербахче"

Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" проведет товарищеский матч с турецким "Фенербахче".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на товузский клуб, договоренность была достигнута во время встречи председателя правления Эхтирама Гулиева с президентом "Фенербахче" Азизом Йылдырымом в Баку.

Стороны решили провести игру в период ближайшей паузы на матчи национальных сборных. Точная дата и место встречи пока не объявлены.

Руководители клубов также обсудили перспективы сотрудничества. Стороны договорились развивать отношения и работать над реализацией совместных проектов.