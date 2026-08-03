"Фенербахче" начал переговоры о трансфере Исмаила Сарра

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" начал переговоры о трансфере сенегальского нападающего "Кристал Пэлас" Исмаила Сарра.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, стамбульская команда уже связалась с английским клубом по поводу перехода 28-летнего футболиста.

Сарр выступает за "Кристал Пэлас" с лета 2024 года, когда перешел из французского "Марселя". Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В прошлом сезоне сенегалец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал одну результативную передачу.

Особенно ярко Сарр проявил себя в Лиге конференций. Нападающий забил девять мячей, стал лучшим бомбардиром турнира и был признан Технической группой наблюдателей УЕФА лучшим футболистом сезона-2025/26. Он помог "Кристал Пэлас" завоевать первый еврокубок в истории клуба.

В первом полуфинальном матче с "Шахтером" Сарр отличился уже на 21-й секунде, забив самый быстрый гол в истории Лиги конференций.

На чемпионате мира 2026 года футболист сборной Сенегала записал в актив четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее Сарр также выступал за "Мец", "Ренн" и "Уотфорд".