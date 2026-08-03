Звезду ЧМ-2026 встретила толпа болельщиков нового клуба — ВИДЕО

Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья прибыл в Чили для подписания контракта с "Коло-Коло".

Как сообщает İdman.Biz, в аэропорту 40-летнего голкипера встретили многочисленные болельщики чилийского клуба.

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года. Особенно ярко он проявил себя в матче первого тура против будущего победителя турнира — сборной Испании.

Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде добиться сенсационного результата.