Звезду ЧМ-2026 встретила толпа болельщиков нового клуба — ВИДЕО

Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья прибыл в Чили для подписания контракта с "Коло-Коло".
Как сообщает İdman.Biz, в аэропорту 40-летнего голкипера встретили многочисленные болельщики чилийского клуба.
Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года. Особенно ярко он проявил себя в матче первого тура против будущего победителя турнира — сборной Испании.
Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде добиться сенсационного результата.
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