От "Монако" до "Аякса": определились все пары плей-офф ЛК

Определились все пары раунда плей-офф футбольной Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне. В основном пути сформированы 19 пар, в Пути чемпионов - пять.

Результаты жеребьевки:

Основной путь

"Хетафе" - "Партизан"/"Тобол"

ХИК/"Мазервелл" - "Фрайбург"

"Ференцварош"/"Гурник" - "Монако"

"Аталанта" - "Хапоэль" (Тель-Авив)/"Катовице"

ЧФР/"Тромсе" - "Брайтон"

"Интер" (Турку)/"Вадуц" - "Дебрецен"/"Копенгаген"

"Бенфика"/"Хартс" - "Пайде"/"Рапид"

"Жальгирис"/"Хайдук" - "Ракув"/"Хаммарбю"

"Панатинаикос"/ЦСКА-1948 - "Градец-Кралове"/"Бешикташ"

"Гетеборг"/"Гент" - "Хиберниан"/"Шкендия"

ПАОК/"Андерлехт" - "Бранн"/"Аполлон"

"Богемиан"/"Мидтьюлланн" - "Риека"/"Ильвес"

"Ягеллония"/"Рейнджерс" - "Яблонец"/РФШ

"Валюр"/"Нордшелланд" - "Шериф"/"Санкт-Галлен"

"Ауда"/"Динамо Сити" - "Пафос"/"Зальцбург"

"Ноа"/"Сьон" - "Аякс"/"Шелбурн"

"Брага"/"Динамо" (Минск) - "Бейтар"/"Аустрия"

"Твенте"/ДАК-1904 - "Динамо" (Киев)/"Карабах"

"Лугано"/"Рунавик" - "Маккаби" (Тель-Авив)/ЦСКА (София)

Путь чемпионов

"Тун"/"Викингур" - "Борац"/МЛ Витебск

"Шэмрок Роверс"/"Эгнатия" - КуПС/"Университатя Крайова"

"Тре Фиори"/"Дрита" - "Флора"/"Интер Эскальдес"

"Лех"/"Клаксвик" - "Рига"/"Дьер"

"Линкольн Ред Импс"/"Омония" - "Ларн"/"Иберия"

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 августа, ответные - 27 августа. Победители противостояний выйдут в общий этап Лиги конференций, проигравшие завершат еврокубковый сезон.