3 Августа 2026
RU

От "Монако" до "Аякса": определились все пары плей-офф ЛК

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 16:09
3
От "Монако" до "Аякса": определились все пары плей-офф ЛК

Определились все пары раунда плей-офф футбольной Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне. В основном пути сформированы 19 пар, в Пути чемпионов - пять.

Результаты жеребьевки:

Основной путь

"Хетафе" - "Партизан"/"Тобол"

ХИК/"Мазервелл" - "Фрайбург"

"Ференцварош"/"Гурник" - "Монако"

"Аталанта" - "Хапоэль" (Тель-Авив)/"Катовице"

ЧФР/"Тромсе" - "Брайтон"

"Интер" (Турку)/"Вадуц" - "Дебрецен"/"Копенгаген"

"Бенфика"/"Хартс" - "Пайде"/"Рапид"

"Жальгирис"/"Хайдук" - "Ракув"/"Хаммарбю"

"Панатинаикос"/ЦСКА-1948 - "Градец-Кралове"/"Бешикташ"

"Гетеборг"/"Гент" - "Хиберниан"/"Шкендия"

ПАОК/"Андерлехт" - "Бранн"/"Аполлон"

"Богемиан"/"Мидтьюлланн" - "Риека"/"Ильвес"

"Ягеллония"/"Рейнджерс" - "Яблонец"/РФШ

"Валюр"/"Нордшелланд" - "Шериф"/"Санкт-Галлен"

"Ауда"/"Динамо Сити" - "Пафос"/"Зальцбург"

"Ноа"/"Сьон" - "Аякс"/"Шелбурн"

"Брага"/"Динамо" (Минск) - "Бейтар"/"Аустрия"

"Твенте"/ДАК-1904 - "Динамо" (Киев)/"Карабах"

"Лугано"/"Рунавик" - "Маккаби" (Тель-Авив)/ЦСКА (София)

Путь чемпионов

"Тун"/"Викингур" - "Борац"/МЛ Витебск

"Шэмрок Роверс"/"Эгнатия" - КуПС/"Университатя Крайова"

"Тре Фиори"/"Дрита" - "Флора"/"Интер Эскальдес"

"Лех"/"Клаксвик" - "Рига"/"Дьер"

"Линкольн Ред Импс"/"Омония" - "Ларн"/"Иберия"

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 августа, ответные - 27 августа. Победители противостояний выйдут в общий этап Лиги конференций, проигравшие завершат еврокубковый сезон.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги конференций
16:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги конференций

Для выхода в плей-офф команде Гурбана Гурбанова необходимо пройти "Динамо"
Звезду ЧМ-2026 встретила толпа болельщиков нового клуба — ВИДЕО
15:53
Мировой футбол

Звезду ЧМ-2026 встретила толпа болельщиков нового клуба — ВИДЕО

40-летний Возинья прибыл в Чили для подписания контракта с "Коло-Коло"
"Сабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги Европы
15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" узнал возможного соперника в плей-офф Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО

В Ньоне определились все 12 пар последнего квалификационного раунда ЛЕ
Англия и Уэльс отзовут поддержку Инфантино
14:59
Мировой футбол

Англия и Уэльс отзовут поддержку Инфантино

Национальная ассоциация Англии готовит официальное письмо президенту ФИФА
"Бавария" рассматривает трансфер Беньямина Шешко
14:29
Мировой футбол

"Бавария" рассматривает трансфер Беньямина Шешко

Мюнхенцы рассматривают возможность пригласить нападающего "Манчестер Юнайтед"
"Сабах" узнал возможного соперника: все пары плей-офф Лиги чемпионов
14:14
Азербайджанский футбол

"Сабах" узнал возможного соперника: все пары плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

В Ньоне состоялась жеребьевка Пути чемпионов и Пути представителей лиг

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
"Реал" поставил Винисиусу ультиматум
31 Июля 20:08
Мировой футбол

"Реал" поставил Винисиусу ультиматум

Мадридский клуб требует определиться с новым контрактом, иначе может рассмотреть продажу игрока
Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
1 Августа 10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято