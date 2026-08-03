От "Монако" до "Аякса": определились все пары плей-офф ЛК

Определились все пары раунда плей-офф футбольной Лиги конференций.
Как сообщает İdman.Biz, жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне. В основном пути сформированы 19 пар, в Пути чемпионов - пять.
Результаты жеребьевки:
Основной путь
"Хетафе" - "Партизан"/"Тобол"
ХИК/"Мазервелл" - "Фрайбург"
"Ференцварош"/"Гурник" - "Монако"
"Аталанта" - "Хапоэль" (Тель-Авив)/"Катовице"
ЧФР/"Тромсе" - "Брайтон"
"Интер" (Турку)/"Вадуц" - "Дебрецен"/"Копенгаген"
"Бенфика"/"Хартс" - "Пайде"/"Рапид"
"Жальгирис"/"Хайдук" - "Ракув"/"Хаммарбю"
"Панатинаикос"/ЦСКА-1948 - "Градец-Кралове"/"Бешикташ"
"Гетеборг"/"Гент" - "Хиберниан"/"Шкендия"
ПАОК/"Андерлехт" - "Бранн"/"Аполлон"
"Богемиан"/"Мидтьюлланн" - "Риека"/"Ильвес"
"Ягеллония"/"Рейнджерс" - "Яблонец"/РФШ
"Валюр"/"Нордшелланд" - "Шериф"/"Санкт-Галлен"
"Ауда"/"Динамо Сити" - "Пафос"/"Зальцбург"
"Ноа"/"Сьон" - "Аякс"/"Шелбурн"
"Брага"/"Динамо" (Минск) - "Бейтар"/"Аустрия"
"Твенте"/ДАК-1904 - "Динамо" (Киев)/"Карабах"
"Лугано"/"Рунавик" - "Маккаби" (Тель-Авив)/ЦСКА (София)
Путь чемпионов
"Тун"/"Викингур" - "Борац"/МЛ Витебск
"Шэмрок Роверс"/"Эгнатия" - КуПС/"Университатя Крайова"
"Тре Фиори"/"Дрита" - "Флора"/"Интер Эскальдес"
"Лех"/"Клаксвик" - "Рига"/"Дьер"
"Линкольн Ред Импс"/"Омония" - "Ларн"/"Иберия"
Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 августа, ответные - 27 августа. Победители противостояний выйдут в общий этап Лиги конференций, проигравшие завершат еврокубковый сезон.