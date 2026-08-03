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Инфантино ищет спасения в Белом доме на фоне угрозы потерять пост

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 17:06
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Инфантино ищет спасения в Белом доме на фоне угрозы потерять пост

Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа на фоне растущего давления в футбольном мире.

Как сообщает İdman.Biz, об этом пишет New York Post со ссылкой на источники. Инфантино запланировал закрытый разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Официальной темой беседы должна стать роль футбола как инструмента американской "мягкой силы". Однако собеседники издания утверждают, что глава ФИФА прежде всего стремится найти влиятельных союзников и сохранить свой пост.

Давление на Инфантино усилилось после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Инициатива предполагала создание структуры для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие турниры, а также продажу 20 процентов ее акций частным инвесторам.

План встретил резкое сопротивление со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской футбольной конфедерации, после чего ФИФА отказалась от его реализации.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Выборы президента организации состоятся в 2027 году.

İdman.Biz
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