Ираола пообещал "Ливерпулю" более зрелищный футбол

Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола, как ожидается, поставит команде более интенсивный и зрелищный футбол.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, известный эксперт Клинтон Моррисон считает, что футбол, который испанский специалист демонстрировал в "Борнмуте", близок к стилю, который хотят видеть болельщики "Ливерпуля".

По его словам, команды Ираолы строят игру на высоком прессинге, скорости и постоянном давлении на соперника.

Моррисон назвал выбор "Ливерпуля" правильным решением. Он отметил, что 43-летний специалист уже доказал свою состоятельность в английской Премьер-лиге, сумев поднять "Борнмут" на шестое место, несмотря на ограниченные возможности клуба.

Эксперт также прокомментировал уход Арне Слота. По его мнению, нидерландскому тренеру можно было дать больше времени, учитывая, что он привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-лиге. Тем не менее недовольство болельщиков поставило руководство клуба перед непростым выбором.

Моррисон считает, что Слот должен был чаще доверять игровое время Кертису Джонсу и Рио Нгумохе, особенно в сложные периоды сезона.

По информации TEAMtalk, Слот может вскоре вернуться к работе в Премьер-лиге. После ухода Марку Силвы "Фулхем" начал поиски нового главного тренера, и нидерландский специалист считается одним из кандидатов на этот пост.