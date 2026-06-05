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Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 12:01
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Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"

Председатель правления "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак заявил, что клуб продолжает развиваться и еще не достиг максимума своих возможностей.

Как сообщает İdman.Biz, руководитель английского клуба отметил роль Пепа Гвардиолы в формировании победной культуры команды.

"Мы еще не достигли пика. Прошло восемнадцать лет... Я смотрю на то, где клуб был в 2008 году, а затем оцениваю каждый аспект последних 18 лет.

Роберто Манчини принес этому клубу первый титул Премьер-лиги. Мы никогда не забудем те моменты, великолепный период и первую за долгие годы победу в Кубке Англии.

Затем пришел Мануэль Пеллегрини. С ним мы выиграли еще один титул Премьер-лиги и добились новых успехов. После этого пришел Пеп Гвардиола, и мы получили этот менталитет, эту ДНК победителей.

Сегодня клуб стал таким, каким мы его знаем. Мы привыкли к этому, потому что победы заложены в нашей ДНК. Это клуб, который создан для того, чтобы побеждать.

То, что дал нам Пеп, вывело нас на новый уровень. Мы очень благодарны ему за то, что он помог нам построить", - заявил аль Мубарак.

İdman.Biz
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