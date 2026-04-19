Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе из "Милана"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, останется ли он в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может покинуть клуб летом из-за напряженных отношений с руководством. Как передает İdman.Biz со ссылкой на и L'Equipe, Аллегри входит в число приоритетных вариантов на пост главного тренера "Реала".

"Останусь ли я? Все постоянно обсуждают подобные новости. Но важны результаты: моя история говорит сама за себя. Мне нравится работать и видеть прогресс: чтобы расти, мы должны работать над своими недостатками. Мы не можем выиграть Лигу чемпионов за два года, но у нас должны быть амбиции: если не думать о будущем, то останешься позади", — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Тренер отметил, что много общается с руководством "Милана", однако сначала необходимо определить цели команды. По словам специалиста, на трансферном рынке именно он дает указания, а клуб занимается этим вопросом.