"Рома" и "Аталанта" сыграли вничью в Риме - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19 Апреля 2026 00:50
101
"Рома" в домашнем матче сыграла вничью с "Аталантой" в 33-м туре чемпионата Италии — 1:1.

У бергамасков на 12-й минуте счет открыл Никола Крстович. Римляне отыгрались на 45-й минуте — отличился Марио Эрмосо.

"Рома" набрала 58 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. "Аталанта" с 54 очками — на седьмой строчке.

22:06

"Наполи" проиграл "Лацио" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:2.

У гостей голы забили Тома Башич и Маттео Канчельери, на счету которого также результативный пас. В первом тайме капитан "Лацио" Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти.

"Лацио" набрал 47 очков и занимает девятое место в таблице Серии А. "Наполи" с 66 очками — на второй строчке.

19:00

"Парма" на выезде обыграла "Удинезе" в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:0.

На 51-й минуте гол забил Неста Эльфеге.

"Парма" набрала 39 очков и поднялась на 13-е место в таблице Серии А. "Удинезе" с 43 очками — на 11-й строчке.

