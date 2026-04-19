"Манчестер Юнайтед" нанес "Челси" четвертое поражение подряд - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" в выездном матче обыграл "Челси" в 33-м туре чемпионата Англии — 1:0.

На 43-й минуте гол забил Матеус Кунья. Ему ассистировал Бруну Фернандеш, который отметился 18-й результативной передачей в сезоне АПЛ-2025/26. До повторения рекорда Тьерри Анри и Кевина де Брейне португальцу осталось сделать два голевых паса.

"Манчестер Юнайтед" набрал 58 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. "Челси" потерпел четвертое поражение подряд. Лондонцы с 48 очками располагаются на шестой строчке.

22:36

"Тоттенхэм" дома сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:2.

У хозяев отметились Педро Порро и Хави Симонс. У гостей мячи на счету Каору Митомы и Жоржиньо Рюттера, который отличился в добавленное время.

"Тоттенхэм" набрал 31 очко и остался на 18-м месте в таблице АПЛ. "Брайтон" с 47 очками — на 9-й строчке.

20:12

"Борнмут" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Голы гостей забили Маркус Тавернье и Адриен Труффер. У хозяев отличился Уильям Осула.

"Борнмут" набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" с 42 баллами находится на 14-й строчке.

В параллельном матче "Лидс" на своем поле разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.

17:51

В западном лондонском дерби "Брентфорд" - "Фулхем" в рамках 33-го тура Английской Премьер-Лиги зафиксирована нулевая ничья. "Пчелы", принимавшие соперника на своем поле, владели инициативой на протяжении большей части встречи, однако не сумели конвертировать преимущество в забитые мячи.

Как сообщает İdman.Biz, после этого раздела очков "Брентфорд" набрал 48 баллов и сохранил за собой седьмую позицию в турнирной таблице. "Фулхэм", имея в активе 45 очков, располагается на 12-й строчке. Стоит отметить, что в матче первого круга, состоявшемся 20 сентября прошлого года, "дачники" были сильнее, одержав победу со счетом 3:1.

В следующем туре "Брентфорд" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед" — матч на стадионе "Олд Траффорд" запланирован на 27 апреля. "Фулхэм" же 25 апреля примет на своем поле "Астон Виллу".