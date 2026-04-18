"Ливерпуль" вступил в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника "Кристал Пэлас"

Трансферное противостояние двух самых титулованных клубов Англии выходит на новый уровень. В центре внимания оказался талантливый полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон, за которым уже несколько месяцев охотится "Манчестер Юнайтед". Теперь к числу претендентов официально присоединился "Ливерпуль".

Как сообщает İdman.Biz, мерсисайдцы рассматривают Уортона как потенциальное усиление средней линии на случай ухода Кертиса Джонса или Алексиса Маккалистера. Несмотря на то, что "Кристал Пэлас" не горит желанием продавать своего ключевого игрока, сам футболист выразил намерение перейти в клуб более высокого уровня для участия в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб установил жесткий финансовый порог: за переход полузащитника потребуют минимум 80 млн фунтов стерлингов (около 184 млн манатов). При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 млн евро (около 120 млн манатов). Действующий контракт Уортона с "орлами" рассчитан до лета 2029 года, что позволяет "Пэлас" диктовать свои условия на рынке.