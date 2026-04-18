20 Апреля 2026
RU

"Ливерпуль" вступил в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника "Кристал Пэлас"

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2026 17:15
140
Трансферное противостояние двух самых титулованных клубов Англии выходит на новый уровень. В центре внимания оказался талантливый полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон, за которым уже несколько месяцев охотится "Манчестер Юнайтед". Теперь к числу претендентов официально присоединился "Ливерпуль".

Как сообщает İdman.Biz, мерсисайдцы рассматривают Уортона как потенциальное усиление средней линии на случай ухода Кертиса Джонса или Алексиса Маккалистера. Несмотря на то, что "Кристал Пэлас" не горит желанием продавать своего ключевого игрока, сам футболист выразил намерение перейти в клуб более высокого уровня для участия в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб установил жесткий финансовый порог: за переход полузащитника потребуют минимум 80 млн фунтов стерлингов (около 184 млн манатов). При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 млн евро (около 120 млн манатов). Действующий контракт Уортона с "орлами" рассчитан до лета 2029 года, что позволяет "Пэлас" диктовать свои условия на рынке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола
16:59
Мировой футбол

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Знаменитый нидерландец не считает легионеров причиной кризиса национальной команды

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки