"Барселона" разрешила Ямалю сыграть на ЧМ-2026

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль сможет принять участие в стартовом матче своей команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, каталонский клуб дал согласие на участие 18-летнего футболиста в игре первого тура группового этапа против сборной Кабо-Верде, которая состоится 15 июня.

При этом в "Барселоне" внимательно следят за состоянием игрока. В расположении национальной команды работает внештатный физиотерапевт клуба Фернандо Галан, который контролирует процесс восстановления футболиста.

Напомним, Ямаль прибыл в сборную Испании с травмой мышцы бедра левой ноги. По этой причине в каталонском клубе рекомендуют постепенно подводить его к полноценному возвращению на поле.

По информации источника, участие вингера в стартовом составе на матч с Кабо-Верде исключено. Оптимальным вариантом в "Барселоне" считают выход футболиста на последние 15 минут встречи.