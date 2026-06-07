7 Июня 2026
RU

"Барселона" разрешила Ямалю сыграть на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 17:16
24
"Барселона" разрешила Ямалю сыграть на ЧМ-2026

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль сможет принять участие в стартовом матче своей команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, каталонский клуб дал согласие на участие 18-летнего футболиста в игре первого тура группового этапа против сборной Кабо-Верде, которая состоится 15 июня.

При этом в "Барселоне" внимательно следят за состоянием игрока. В расположении национальной команды работает внештатный физиотерапевт клуба Фернандо Галан, который контролирует процесс восстановления футболиста.

Напомним, Ямаль прибыл в сборную Испании с травмой мышцы бедра левой ноги. По этой причине в каталонском клубе рекомендуют постепенно подводить его к полноценному возвращению на поле.

По информации источника, участие вингера в стартовом составе на матч с Кабо-Верде исключено. Оптимальным вариантом в "Барселоне" считают выход футболиста на последние 15 минут встречи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"
17:32
Мировой футбол

"Ювентус" договорился с нападающим "Атлетико"

Клубы также обсуждают будущее Николаса Гонсалеса

Перес лидирует на выборах президента "Реала"
16:59
Мировой футбол

Перес лидирует на выборах президента "Реала"

Действующий глава клуба набирает 61% голосов по данным экзитпола

"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе
16:23
Мировой футбол

"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе

Каталонцы продолжают поиск перспективных игроков на будущее

Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу
16:02
Мировой футбол

Тухель остался недоволен игрой Англии несмотря на победу

Тренер раскритиковал действия команды в первом тайме матча с Новой Зеландией

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Моуринью составил список желаемых трансферов для "Реала"
14:30
Мировой футбол

Моуринью составил список желаемых трансферов для "Реала"

Португалец определил игроков, которых хотел бы видеть в мадридском клубе

Самое читаемое

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
Азербайджанские паратаэквондисты завоевали две медали на Гран-При в Риме - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 22:40
Таэквондо

Азербайджанские паратаэквондисты завоевали две медали на Гран-При в Риме - ОБНОВЛЕНО

В копилке сборной "золото" и "бронза"
Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027
5 Июня 19:55
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гол Асадовой не помог избежать домашнего поражения