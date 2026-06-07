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"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 16:23
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"Барселона" следит за молодыми талантами по всей Европе

"Барселона" внимательно следит за развитием ряда молодых футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят полузащитник "Баварии" Ленарт Карл, хавбек "АЗ Алкмар" Кес Смит, игрок "Порту" Родригу Мора, полузащитник "Ньюкасла" Льюис Майли и футболист "Байера" Ибрахим Маза.

Несмотря на успешную работу собственной академии, руководство "Барселоны" продолжает искать перспективных молодых игроков для усиления команды в будущем.

По информации источника, наиболее конкретные шаги каталонцы предпринимают в отношении нападающего "Брюгге" Джесси Бисиву. Сообщается, что "Барселона" уже ведет переговоры о переходе 18-летнего бельгийского форварда.

В клубе рассчитывают сохранить курс на омоложение состава и продолжить развитие команды за счет наиболее талантливых представителей нового поколения европейского футбола.

İdman.Biz
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