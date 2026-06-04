Азербайджанские паратаэквондисты поборются за медали Гран-при в Риме

Сегодня азербайджанские паратаэквондисты стартуют на этапе Гран-при в столице Италии Риме.

Как сообщает İdman.Biz, сборная выступит на турнире под руководством главного тренера Фарида Тагизаде.

В соревнованиях в категории K44 Азербайджан представят Сабир Зейналов (до 58 кг) и Имамеддин Халилов (до 70 кг).

Оба спортсмена поборются за медали и важные рейтинговые очки в квалификации к летним Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Отметим, что римский этап Гран-при входит в систему отбора на Паралимпиаду-2028.