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Азербайджанские паратаеквондисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге

Таэквондо
Новости
14 Июля 2026 16:46
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Азербайджанские паратаеквондисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге

Азербайджанский паратаеквондист Имамеддин Халилов сохранил первое место в обновленном мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, чемпион Паралимпийских игр набрал 495,75 балла в весовой категории до 70 кг.

Бронзовый призер Паралимпиады Сабир Зейналов поднялся на вторую строчку рейтинга в категории до 58 кг. Благодаря медалям, завоеванным на двух июньских турнирах, он увеличил свой показатель до 381,15 балла.

Амин Алиев, выступающий в весе до 63 кг, поднялся на одну позицию и занимает 21-е место с 52,91 балла. Амин Шихалиев с 39,71 балла расположился на 23-й строчке в той же категории.

В женском рейтинге Самая Гасанова поднялась на две позиции. Азербайджанская спортсменка с 42,32 балла занимает 20-е место в весовой категории до 47 кг.

Орхан Джафаров сохранил 24-ю позицию в мужском рейтинге в категории до 80 кг. В его активе 45,83 балла.

İdman.Biz
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