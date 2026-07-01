1 Июля 2026
RU

Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею

Паралимпизм
Новости
1 Июля 2026 16:14
18
Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею

Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею для участия в международных учебно-тренировочных сборах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, специальное приглашение получили Сабир Зейналов, Амин Алиев и Самая Гасанова.

Зейналов выступает в весовой категории до 58 кг, Алиев — до 63 кг, а Гасанова — до 47 кг.

Сборы пройдут в городе Муджу. В них примут участие 40 паратаеквондистов из более чем 10 стран мира.

Подготовка организована для отобранных спортсменов совместно Всемирной федерацией таеквондо, Фондом продвижения таеквондо и спортивным комплексом Taekwondowon.

Учебно-тренировочные сборы продлятся до 7 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО
29 Июня 16:48
Стрельба

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Паралимпиец рассказал о мечте стать чемпионом Игр
Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО
22 Июня 17:39
Бадминтон

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО

20-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в парном разряде категории SU-5 вместе с польским напарником

Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе
19 Июня 13:26
Паралимпизм

Азербайджанский параатлет завоевал "серебро" на Гран-при в Тунисе

Эльвин Астанов поднялся на пьедестал в соревнованиях по толканию ядра

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии
18 Июня 17:09
Настольный теннис

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии

Спортсмены будут бороться за награды под руководством тренера Акбара Губушова
Тьерри Анри раскритиковал действия Криштиану Роналду
18 Июня 15:26
ЧМ-2026

Тьерри Анри раскритиковал действия Криштиану Роналду - ВИДЕО

Легенда сборной Франции разобрал один из ключевых эпизодов

Айдын Мамедов парапловцам: "Каждый из вас обладает потенциалом чемпиона"
18 Июня 12:42
Плавание

Айдын Мамедов парапловцам: "Каждый из вас обладает потенциалом чемпиона"

Представитель министерства выступил на открытии первого чемпионата Азербайджана по параплаванию

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала