Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею для участия в международных учебно-тренировочных сборах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, специальное приглашение получили Сабир Зейналов, Амин Алиев и Самая Гасанова.

Зейналов выступает в весовой категории до 58 кг, Алиев — до 63 кг, а Гасанова — до 47 кг.

Сборы пройдут в городе Муджу. В них примут участие 40 паратаеквондистов из более чем 10 стран мира.

Подготовка организована для отобранных спортсменов совместно Всемирной федерацией таеквондо, Фондом продвижения таеквондо и спортивным комплексом Taekwondowon.

Учебно-тренировочные сборы продлятся до 7 июля.