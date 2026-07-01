Азербайджанские паратаеквондисты отправились в Южную Корею для участия в международных учебно-тренировочных сборах.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, специальное приглашение получили Сабир Зейналов, Амин Алиев и Самая Гасанова.
Зейналов выступает в весовой категории до 58 кг, Алиев — до 63 кг, а Гасанова — до 47 кг.
Сборы пройдут в городе Муджу. В них примут участие 40 паратаеквондистов из более чем 10 стран мира.
Подготовка организована для отобранных спортсменов совместно Всемирной федерацией таеквондо, Фондом продвижения таеквондо и спортивным комплексом Taekwondowon.
Учебно-тренировочные сборы продлятся до 7 июля.