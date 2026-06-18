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Айдын Мамедов парапловцам: "Каждый из вас обладает потенциалом чемпиона"

Плавание
Новости
18 Июня 2026 12:42
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Айдын Мамедов парапловцам: "Каждый из вас обладает потенциалом чемпиона"

Заведующий сектором Министерства молодежи и спорта Азербайджана Айдын Мамедов выступил на церемонии открытия первого чемпионата страны по параплаванию.

Как сообщает İdman.Biz, представитель министерства подчеркнул важность проведения подобных соревнований для развития паралимпийского спорта в стране.

"Проведение такого турнира в Азербайджане впервые станет важным вкладом в развитие паралимпийских видов спорта. Уверен, что это движение будет носить долгосрочный характер", - заявил Мамедов.

По его словам, Министерство молодежи и спорта продолжит поддерживать развитие паралимпийского движения.

"Здоровье граждан всех категорий является одним из главных приоритетов государственной политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Каждый спортсмен, участвующий в этих соревнованиях, независимо от завоеванных медалей, уже является для нас победителем. Каждый из вас обладает большим потенциалом чемпиона", - подчеркнул он.

Напомним, первый чемпионат Азербайджана по параплаванию проходит в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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