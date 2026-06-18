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Национальный паралимпийский комитет назвал цель чемпионата Азербайджана по параплаванию - ФОТО

Плавание
Новости
18 Июня 2026 13:41
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Национальный паралимпийский комитет назвал цель чемпионата Азербайджана по параплаванию

Вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильхам Закиев и генеральный секретарь организации Тогрул Рагимов оценили значение первого чемпионата страны по параплаванию.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе.

Выступая на церемонии открытия, Закиев подчеркнул, что проведение первого национального чемпионата по параплаванию имеет большое значение для развития этого вида спорта в стране.

По его словам, турнир позволит выявить перспективных спортсменов и создаст дополнительные возможности для формирования конкурентоспособной национальной команды в будущем.

В свою очередь генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Тогрул Рагимов отметил, что гордится проведением первого в истории Азербайджана чемпионата страны по параплаванию.

"Первый чемпионат Азербайджана по параплаванию имеет важное значение с точки зрения определения потенциальных кандидатов в национальную сборную, выявления новых талантов и формирования резерва спортсменов в этом виде спорта", - заявил Рагимов.

Отметим, что соревнования проходят под эгидой Национального паралимпийского комитета Азербайджана и стали первым подобным турниром в истории страны.

İdman.Biz
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