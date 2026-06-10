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Главный тренер сборной: “Азербайджанские пловцы должны научиться терпеть дискомфорт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Плавание
Интервью
10 Июня 2026 10:56
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Главный тренер сборной: “Азербайджанские пловцы должны научиться терпеть дискомфорт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

“Сейчас мы находимся на начальном этапе нового проекта, который требует постепенной адаптации и совершенствования. На это нужно время. Но у нас много юных спортсменов, которые быстро учатся, что помогает ускорить прогресс”. Об этом İdman.Biz рассказал главный тренер сборной Азербайджана по плаванию Лука Габрило.

По его словам, главная задача сейчас – регулярно участвовать в соревнованиях и тренировочных сборах, чтобы улучшать уже проделанную работу. Ближайшие же цели сборной – юниорский и взрослый чемпионаты Европы, а также этап Кубка мира, который пройдет в октябре в Баку.

Швейцарский специалист отметил, что команда с оптимизмом смотрит на домашний этап Кубка мира, хотя рассчитывать на медали пока преждевременно.

“Подготовка идет по плану: впереди соревнования и сборы. Но у нас молодые спортсмены, а уровень турнира очень высокий. Все зависит от того, какие пловцы приедут. Возможно, один или два наших спортсмена смогут выйти в финал. Было бы здорово увидеть их в вечерней сессии соревнований среди лучших в мире. Но основной фокус – это максимально подготовиться, и даже если не удастся пробиться в финал, улучшить личные результаты”.

Габрило добавил, что этот турнир привлечет внимание к Азербайджану со стороны всего плавательного мира. По его мнению, соревнования станут не только хорошей проверкой для спортсменов, но и важным инструментом популяризации плавания в стране. “У нас потрясающая инфраструктура, отличный спортивный объект, который можно и нужно использовать на более высоком уровне. Это один из лучших бассейнов в мире, но пока мы используем его довольно базово. Кроме того, это станет отличной рекламой для плавания: люди захотят смотреть соревнования, в которых выступают лучшие спортсмены мира.

У меня большой международный опыт, и с точки зрения логистики Баку – одно из лучших мест для проведения соревнований: бассейн, отели, транспорт. Если все будет организовано на высоком уровне, это станет отличной демонстрацией как самого спорта, так и возможностей небольшой по международным меркам федерации проводить крупные международные старты”.

Лука Габрило также рассказал, как оценивает прогресс сборной Азербайджана с момента своего назначения на пост главного тренера в октябре прошлого года. По его словам, задачей было не просто тренировать спортсменов, а изменить менталитет высоких достижений и культуру спорта в целом. Специалист объяснил, что это проявляется в ежедневных мелочах, которые в итоге формируют спортсмена.

“Это очень простые вещи: не опаздывать, предупреждать, если не можешь прийти, обсуждать проблемы, анализировать тренировки. Даже отношение к нагрузкам: спортсмен должен быть дисциплинированным и уметь терпеть дискомфорт. Сейчас ситуация изменилась: пловцы лучше справляются с нагрузками, контролируют усталость и эмоции.

Еще один пример – оставаться после тренировки на 10 минут для растяжки, следить за восстановлением, делать массаж, правильно питаться. Важно понимать то, что вы занимаетесь спортом высших достижений. Мы соревнуемся с Италией, США, Россией, Японией – они далеко впереди. Значит, мы должны делать больше, чем они. Именно в этих мелочах заключается разница между хорошими спортсменами и представителями мировой элиты”, – рассказал он.

Габрило подчеркнул, что спортивная культура азербайджанских пловцов может измениться в течение 6-12 месяцев и в итоге дать серьезный эффект. “Тренировать – это одно, но мы не волшебники. Настоящий прогресс начинается с изменения мышления всего сообщества. Я доволен тем, как команда развивается в воде. Думаю, к концу сезона мы увидим много личных рекордов. Но главным успехом через год станет работающий центр высоких достижений в Дворце водных видов спорта с правильным подходом к тренировкам, планированию и жизни вне бассейна. Это почти маленькое чудо. В других странах на подобные изменения уходят годы, но здесь процесс можно ускорить. Есть талант и хорошие люди, а молодое поколение способно стать ключевым фактором. В ближайшее время мы также будем улучшать оборудование, развивать видеоанализ и систему тестирования. Все это поможет дальнейшему развитию”.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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