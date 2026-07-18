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Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию - ФОТО

Плавание
Новости
18 Июля 2026 21:50
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Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию - ФОТО

Член сборной Азербайджана Фатима Алкеремова заняла 3-е место на Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходил в Минске.

Как сообщает İdman.Biz, наша спортсменка преодолела дистанцию 400 метров комплексным плаванием за 5:11.93 и завоевала бронзовую медаль.

На дистанции 100 метров брассом Фатиме удалось улучшить свой личный рекорд.
Текущий результат: 1:17.41
Предыдущий лучший результат: 1:17.50

Отметим, что турнир проходил с 14 по 18 июля. Нашу страну представляла Фатима Алькерамова. Тренер — Яна Хасьянова.

İdman.Biz
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