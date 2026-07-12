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Азербайджанские пловцы обновили еще два личных рекорда на чемпионате Европы

Плавание
Новости
12 Июля 2026 16:48
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Азербайджанские пловцы обновили еще два личных рекорда на чемпионате Европы

Два представителя сборной Азербайджана обновили личные рекорды в заключительный день чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов до 18 лет, проходившего в Мюнхене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Азербайджана, свои лучшие результаты улучшили Анастасия Гнусина и Фархад Ширмамедли. Оба спортсмена выступили на дистанции 400 метров вольным стилем.

В соревнованиях среди девушек 14-летняя Гнусина преодолела дистанцию за 4 минуты 33,74 секунды. Ее прежний личный рекорд составлял 4 минуты 38,54 секунды. Таким образом, азербайджанская пловчиха улучшила свой результат на 4,80 секунды.

В турнире юношей 15-летний Ширмамедли показал время 4 минуты 9,96 секунды. Ранее его лучшим результатом были 4 минуты 13,13 секунды. Представитель Азербайджана обновил личный рекорд на 3,17 секунды.

Эти результаты стали продолжением успешных выступлений азербайджанских пловцов на турнире. В предыдущие дни другие члены национальной команды также улучшили личные показатели на различных дистанциях.

Чемпионат Европы проходил с 7 по 12 июля в 50-метровом бассейне. Азербайджан был представлен на соревнованиях семью спортсменами.

В состав национальной команды вошли Анастасия Гнусина, Фархад Ширмамедли, Мехри Абдуррахманлы, Марьям Джавадова, Октай Гусейнов, Сулейман Исмаилзаде и Егор Майницкий.

Главным тренером сборной был Лука Габрило. В тренерский штаб также вошли Рашад Алиев и Руслан Гатамханов.

İdman.Biz
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