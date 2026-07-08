В Мингячевире пройдет заплыв "Переплывем Куру?!"

В Мингячевире 8 августа пройдет традиционное массовое соревнование по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает İdman.Biz, заплыв будет организован совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и Операционной компанией Baku City Circuit.

Соревнование состоится между двумя берегами реки Кура. Турнир будет организован в пятый раз.

Принять участие в заплыве смогут жители всех городов и районов страны старше 12 лет, имеющие навыки плавания.

Соревнования пройдут в возрастных категориях 12-17, 18-23, 24-35, 36-55, 56-70 и 70+.

Отметим, что участие в заплыве бесплатное.