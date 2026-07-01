В Азербайджане завершился седьмой этап проекта "Научимся плавать" - ФОТО

В Азербайджане завершился VII этап проекта "Научимся плавать", реализуемого Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией плавания Азербайджана и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает İdman.Biz, занятия были организованы на 25 спортивных объектах по всей стране. В проект были включены около 3000 учащихся из 33 общеобразовательных школ.

Из числа зарегистрированных школьников 1927 человек регулярно посещали тренировки, а еще 40 участников продолжили занятия по абонементной системе.

Тренировочный процесс проходил в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр", а также в олимпийских спортивных комплексах Гянджи, Агджабеди, Ширвана, Шамкира, Лянкярана, Гаха, Нефтчалы, Балакена, Шеки, Билясувара, Загаталы, Тертера, Бейлагана, Исмаиллы, Газаха, Сумгайыта, Горанбоя, Товуза, Саатлы, Джалилабада, Габалы, Сальяна, Гусара и Губы.

Среди участников 1441 человек (75 процентов) составили мальчики, а 486 (25 процентов) - девочки. В проекте были представлены учащиеся с первого по восьмой классы.

По завершении программы состоялся турнир среди участников. Победители и призеры были награждены дипломами, а все участники получили сертификаты.