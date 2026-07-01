1 Июля 2026
RU

В Азербайджане завершился седьмой этап проекта "Научимся плавать" - ФОТО

Плавание
Новости
1 Июля 2026 19:16
24
В Азербайджане завершился седьмой этап проекта "Научимся плавать"

В Азербайджане завершился VII этап проекта "Научимся плавать", реализуемого Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией плавания Азербайджана и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает İdman.Biz, занятия были организованы на 25 спортивных объектах по всей стране. В проект были включены около 3000 учащихся из 33 общеобразовательных школ.

Из числа зарегистрированных школьников 1927 человек регулярно посещали тренировки, а еще 40 участников продолжили занятия по абонементной системе.

Тренировочный процесс проходил в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр", а также в олимпийских спортивных комплексах Гянджи, Агджабеди, Ширвана, Шамкира, Лянкярана, Гаха, Нефтчалы, Балакена, Шеки, Билясувара, Загаталы, Тертера, Бейлагана, Исмаиллы, Газаха, Сумгайыта, Горанбоя, Товуза, Саатлы, Джалилабада, Габалы, Сальяна, Гусара и Губы.

Среди участников 1441 человек (75 процентов) составили мальчики, а 486 (25 процентов) - девочки. В проекте были представлены учащиеся с первого по восьмой классы.

По завершении программы состоялся турнир среди участников. Победители и призеры были награждены дипломами, а все участники получили сертификаты.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Американка Уолш установила мировой рекорд на 50‑метровке вольным стилем
29 Июня 06:20
Плавание

Американка Уолш установила мировой рекорд на 50‑метровке вольным стилем

Уолш 23 года, она — двукратная олимпийская чемпионка
В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО
25 Июня 12:52
Плавание

В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО

В соревнованиях выступили 23 спортсмена в разных возрастных категориях

Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"
24 Июня 00:55
Плавание

Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"

Документ направлен на долгосрочное взаимодействие сторон
Всего две на всю страну: путь азербайджанских спортсменок в артистическом плавании – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
22 Июня 14:24
Плавание

Всего две на всю страну: путь азербайджанских спортсменок в артистическом плавании – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Эмилия Мамедли и Таира Гусейнова продолжают тренироваться вдвоем и мечтают о возрождении артистического плавания в Азербайджане
Баку примет конференцию Европейской федерации водных видов спорта
19 Июня 12:56
Плавание

Баку примет конференцию Европейской федерации водных видов спорта

Руководители национальных федераций обсудят развитие водных дисциплин на континенте
Национальный паралимпийский комитет назвал цель чемпионата Азербайджана по параплаванию
18 Июня 13:41
Плавание

Национальный паралимпийский комитет назвал цель чемпионата Азербайджана по параплаванию - ФОТО

Турнир позволит выявить перспективных спортсменов

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы
29 Июня 08:15
ЧМ-2026

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы

Участие вратаря в плей‑офф ЧМ оказалось под вопросом