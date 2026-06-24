Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"

Всего две на всю страну: путь азербайджанских спортсменок в артистическом плавании – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Эмилия Мамедли и Таира Гусейнова продолжают тренироваться вдвоем и мечтают о возрождении артистического плавания в Азербайджане