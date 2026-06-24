Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"

Федерация плавания Азербайджана и Общественное объединение "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов Азербайджана" заключили меморандум о сотрудничестве.
Документ направлен на долгосрочное взаимодействие сторон в области популяризации водных видов спорта и укрепления здоровья населения, сообщает İman.Biz.
Основные цели меморандума:
- Продвижение плавания как основы здорового образа жизни среди граждан страны.
- Развитие и массовое распространение спортивной культуры внутри трудовых коллективов.
- Всесторонняя поддержка физического развития детей, подростков и молодежи через регулярные занятия спортом.