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Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"

Плавание
Новости
24 Июня 2026 00:55
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Подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией плавания и Общественным объединением "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов"

Федерация плавания Азербайджана и Общественное объединение "Ассоциация спортивных организаций профсоюзов Азербайджана" заключили меморандум о сотрудничестве.

Документ направлен на долгосрочное взаимодействие сторон в области популяризации водных видов спорта и укрепления здоровья населения, сообщает İman.Biz.

Основные цели меморандума:

- Продвижение плавания как основы здорового образа жизни среди граждан страны.

- Развитие и массовое распространение спортивной культуры внутри трудовых коллективов.

- Всесторонняя поддержка физического развития детей, подростков и молодежи через регулярные занятия спортом.

İdman.Biz
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