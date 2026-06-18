В Азербайджане впервые проходит чемпионат страны по параплаванию - ФОТО

Сегодня в Сумгайыте стартовал первый в истории чемпионат Азербайджана по параплаванию.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе.

Турнир организован Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и начался в 11:00.

На церемонии открытия пресс-секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Фарид Гаразаде приветствовал участников и отметил важность работы, проводимой в стране по развитию паралимпийского движения.

Он пожелал спортсменам удачи и официально объявил чемпионат открытым.

Отметим, что турнир призван способствовать развитию параплавания в Азербайджане, повышению интереса к этому виду спорта и приобретению спортсменами соревновательного опыта.