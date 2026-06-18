18 Июня 2026
RU

В Азербайджане впервые проходит чемпионат страны по параплаванию - ФОТО

Плавание
Новости
18 Июня 2026 11:12
22
В Азербайджане впервые проходит чемпионат страны по параплаванию

Сегодня в Сумгайыте стартовал первый в истории чемпионат Азербайджана по параплаванию.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе.

Турнир организован Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и начался в 11:00.

На церемонии открытия пресс-секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Фарид Гаразаде приветствовал участников и отметил важность работы, проводимой в стране по развитию паралимпийского движения.

Он пожелал спортсменам удачи и официально объявил чемпионат открытым.

Отметим, что турнир призван способствовать развитию параплавания в Азербайджане, повышению интереса к этому виду спорта и приобретению спортсменами соревновательного опыта.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер сборной: “Азербайджанские пловцы должны научиться терпеть дискомфорт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
10 Июня 10:56
Плавание

Главный тренер сборной: “Азербайджанские пловцы должны научиться терпеть дискомфорт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Лука Габрило считает, что главная цель — создать в Азербайджане полноценный центр спорта высших достижений
В Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех"
5 Июня 22:46
Плавание

В Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех" - ФОТО

Победители определены в различных возрастных категориях

Заур Алиев рассказал о финале проекта "Плавание для всех"
4 Июня 12:09
Плавание

Заур Алиев рассказал о финале проекта "Плавание для всех"

Около 70 спортсменов поборются за медали в решающем этапе соревнований

Фарид Гаибов: "В этом году Азербайджан впервые примет этап Кубка мира по плаванию"
4 Июня 11:49
Плавание

Фарид Гаибов: "В этом году Азербайджан впервые примет этап Кубка мира по плаванию"

Министр спорта отметил важность проекта "Плавание для всех"

В Баку стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех"
4 Июня 11:28
Плавание

В Баку стартовал финальный этап проекта "Плавание для всех" - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях участвуют представители стран Организации тюркских государств

Дворец водных видов спорта временно ограничивает работу из-за подготовки к Кубку мира
3 Июня 00:44
Плавание

Дворец водных видов спорта временно ограничивает работу из-за подготовки к Кубку мира

Целью подготовки является обеспечение безопасности участников, а также выполнение технических и организационных требований

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА