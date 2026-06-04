Заур Алиев рассказал о финале проекта "Плавание для всех"

Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев прокомментировал старт финального этапа проекта "Плавание для всех".

Как сообщает İdman.Biz, глава федерации отметил, что в решающей стадии соревнований за медали поборются около 70 спортсменов.

"Мы находимся на финальном этапе соревнований "Плавание для всех". Сегодня за медали поборются около 70 спортсменов, сумевших преодолеть отборочный этап. Цель Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана заключается в регулярном проведении подобных соревнований для развития и популяризации плавания в нашей стране", - заявил Алиев.

По его словам, в соревнованиях принимают участие как азербайджанские спортсмены, так и представители Турции.

Проект реализуется совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана и направлен на развитие массового плавания в стране.