Азербайджанские пловцы завоевали 33 медали на международном чемпионате в Грузии - ФОТО

Национальная сборная Азербайджана по плаванию триумфально выступила на международном чемпионате, проходившем с 16 по 19 июля в городе Кутаиси (Грузия). Наши спортсмены завершили турнир с внушительным багажом из 33 медалей, сообщает İdman.Biz.

В заключительные два дня соревнований азербайджанские пловцы добавили копилку 26 наград: 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Примечательно, что из 10 завоеванных за этот период серебряных медалей семь были добыты в индивидуальных заплывах, а еще три — в эстафетах.

В международном первенстве Азербайджан был представлен 11 спортсменами. В состав команды вошли: Абдуррахман Рустамов, Амин Оруджлу, Анастасия Боборыкина, Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова, Октай Гусейнов, Рамал Садыклы, Рамиль Велизаде, Саид Гамидов, Властилина Хасьянова и Егор Майницкий.

Сборная выступила на турнире под руководством главного тренера Луки Габрило, а также тренеров Теймура Гулиева и Рашада Алгулиева.