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Азербайджанские пловцы завоевали семь медалей международного турнира - ФОТО

Плавание
Новости
18 Июля 2026 00:35
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Азербайджанские пловцы завоевали семь медалей международного турнира

Сборная Азербайджана по плаванию успешно выступает на международном турнире, который проходит в Кутаиси (Грузия).

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали семь медалей - три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Чемпионами турнира стали Мехри Абдуррахманлы (50 м баттерфляем), Марьям Джавадова (100 м вольным стилем) и Егор Майницкий (200 м брассом).

Серебряную медаль в эстафете 4х100 метров вольным стилем выиграла женская команда в составе Анастасии Боборыкиной, Марьям Джавадовой, Мехри Абдуррахманлы и Властилины Хасановой.

Бронзовыми призерами стали Абдуррахман Рустамов (50 м баттерфляем), мужская команда в эстафете 4х100 метров вольным стилем, а также Амин Оруджлу на дистанции 800 метров вольным стилем.

Турнир в Кутаиси проходит с 16 по 19 июля.

İdman.Biz
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