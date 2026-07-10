10 Июля 2026
RU

Юные пловцы Азербайджана обновили личные рекорды на Евро

Плавание
Новости
10 Июля 2026 22:09
25
Юные пловцы Азербайджана обновили личные рекорды на Евро

Юные пловцы сборной Азербайджана продолжают улучшать личные достижения на чемпионате Европы среди спортсменов до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят с 7 по 12 июля в Мюнхене (Германия).

В очередной соревновательный день личные рекорды обновили сразу четыре азербайджанских спортсмена. Марьям Джавадова преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем за 59,18 секунды, улучшив прежнее достижение (1.00,31). Егор Майницкий на дистанции 400 метров комплексным плаванием показал результат 4.34,48, превзойдя свой предыдущий рекорд (4.43,61).

Также личные рекорды установили Анастасия Гнусина на дистанции 800 метров комплексным плаванием (9.27,88 против прежних 9.31,88) и Фархад Ширмамедли на 800 метрах вольным стилем (8.30,21 вместо 8.36,04).

Всего Азербайджан на чемпионате Европы U-18 представляют семь спортсменов. С командой работают главный тренер Лука Габрило, а также тренеры Рашад Алиев и Руслан Хатамханов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский пловец вышел в финал чемпионата Европы U-18
8 Июля 19:22
Плавание

Азербайджанский пловец вышел в финал чемпионата Европы U-18

Сборная Азербайджана обновила четыре личных рекорда за первые два дня соревнований в Мюнхене

В Мингячевире пройдет заплыв "Переплывем Куру?!"
8 Июля 15:21
Плавание

В Мингячевире пройдет заплыв "Переплывем Куру?!"

Соревнование по плаванию на открытой воде состоится 8 августа

Эмиль Джабраилов: "После переезда в Австралию я снова начал искать себя" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
7 Июля 11:27
Плавание

Эмиль Джабраилов: "После переезда в Австралию я снова начал искать себя" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Двукратный участник Олимпиады, 17 лет проживающий в Перте, рассказал о том, чем занимается после завершения спортивной карьеры

Федерация плавания Азербайджана вручила сертификат рекордсмену Джамилю Алиеву
6 Июля 18:24
Плавание

Федерация плавания Азербайджана вручила сертификат рекордсмену Джамилю Алиеву

Он обновил собственный рекорд, проплыв 13 часов без перерыва
В Азербайджане завершился седьмой этап проекта "Научимся плавать"
1 Июля 19:16
Плавание

В Азербайджане завершился седьмой этап проекта "Научимся плавать" - ФОТО

В программе приняли участие около 3000 школьников из 33 общеобразовательных школ страны
Американка Уолш установила мировой рекорд на 50‑метровке вольным стилем
29 Июня 06:20
Плавание

Американка Уолш установила мировой рекорд на 50‑метровке вольным стилем

Уолш 23 года, она — двукратная олимпийская чемпионка

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе