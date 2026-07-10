Юные пловцы Азербайджана обновили личные рекорды на Евро

Юные пловцы сборной Азербайджана продолжают улучшать личные достижения на чемпионате Европы среди спортсменов до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят с 7 по 12 июля в Мюнхене (Германия).

В очередной соревновательный день личные рекорды обновили сразу четыре азербайджанских спортсмена. Марьям Джавадова преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем за 59,18 секунды, улучшив прежнее достижение (1.00,31). Егор Майницкий на дистанции 400 метров комплексным плаванием показал результат 4.34,48, превзойдя свой предыдущий рекорд (4.43,61).

Также личные рекорды установили Анастасия Гнусина на дистанции 800 метров комплексным плаванием (9.27,88 против прежних 9.31,88) и Фархад Ширмамедли на 800 метрах вольным стилем (8.30,21 вместо 8.36,04).

Всего Азербайджан на чемпионате Европы U-18 представляют семь спортсменов. С командой работают главный тренер Лука Габрило, а также тренеры Рашад Алиев и Руслан Хатамханов.