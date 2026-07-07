Эмиль Джабраилов: "После переезда в Австралию я снова начал искать себя" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Участник двух Олимпиад в программе по прыжкам в воду Эмиль Джабраилов на протяжении последних 17 лет проживает в Перте. На днях ветеран азербайджанского спорта, побывал в Мельбурне, где нашел время для теплой встречи с корреспондентом İdman.Biz.

Джабраилов дважды выступал на Олимпиаде, представляя страну в Атланте и Сиднее. С 1996 по 2001 годы он участвовал на чемпионатах мира и этапах Кубка мира в Японии, Австралии, Мексике, России, Великобритании, Испании. После завершения карьеры спортсмен переехал в Австралию, но спорт не забросил. "Через некоторое время после того, как я обосновался в Перте, начал вновь заниматься прыжками в воду. Даже выступал на чемпионатах Западной Австралии в категории Masters. Помню как снова поднялся на десятиметровую вышку и даже выполнял некоторые прыжки, которые делал во время Олимпиады. Мне тогда было уже около сорока, но форма оставалась хорошей", - рассказывает Э.Джабраилов.

Позже он получил судейскую квалификацию и начал работать на соревнованиях в Западной Австралии. "Меня часто приглашали, работал почти на всех местных турнирах. Даже появилась идея снова выступить на чемпионате мира среди взрослых. Но, к сожалению, я получил травму: параллельно с прыжками в воду играл и в волейбол, и в футбол, был очень активен. Однажды, играя в футбол, получил травму, и тогда понял, что нужно немного сбавить темп. Да и возраст уже стал напоминать о себе", - отметил олимпиец.

Э.Джабраилов работает в майнинговой компании, занимающейся добычей железной руды. "После переезда в Австралию я снова начал искать себя. Получил диплом по логистике. Затем стал подавать заявки на трудоустройство, и получил предложение от компании Roheale, которая сегодня известна как Hancock Iron Ore. Вот уже восемь лет я работаю в ней и очень доволен своей карьерой в Австралии. Конечно, многим профессиональным спортсменам бывает непросто найти себя после завершения спортивного пути, но мне удалось это сделать. Я благодарен за возможность развиваться и чувствовать себя частью такой значимой индустрии", - признался двукратный участник Олимпиады.

Он рассказал и об особенностях развития спорта в Австралии. "Здесь детский спорт в основном поддерживается родителями. Именно они вкладываются в подготовку ребенка до того момента, пока он не достигнет определенного уровня. После чего можно рассчитывать на государственное или корпоративное спонсорство. Иногда просто удивительно, как здесь достигают таких выдающиеся результатов в спорте. Но вместе с тем, в Австралии созданы все условия, чтобы вырастить атлетов мирового уровня", - отметил Э.Джабраилов.

Он также рассказал о том, что в последний раз был в Баку еще до пандемии и планирует в будущем побывать на родине.